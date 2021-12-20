بوقرة يعترف بفضل بلماضي ويشرح أسباب تتويج الجزائر بكأس العرب

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مجيد بوقرة، مدرب المنتخب الجزائري الثاني لكرة القدم، إن لجمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الأول، فضلا في النجاح الذي قاد "الخضر" إلى التتويج ببطولة كأس العرب لأول مرة في تاريخ الجزائر.

وتوجت المنتخب الجزائري باللقب العربي بعد فوزه على تونس 2 / صفر بعد التمديد في المباراة النهائية التي أقيمت أول أمس على ملعب " البيت" المونديالي.

وقال بوقرة، في تصريحات للتلفزيون الحكومي بعد عودة بعثة " الخضر" إلى الجزائر أمس الأحد :"ما حققناه في قطر هو امتداد واستمرار لنجاحات المنتخب الأول. بالمناسبة أشكر جمال بلماضي لأنني تعلمت منه كثيرا".

ويعمل بوقرة، في الجهاز الفني للمنتخب الجزائري الأول كمدرب مساعد لبلماضي، ويعد اللقب العربي الأول من نوعه في مشواره التدريبي.

وأشاد بوقرة، بمساهمة لاعبي المنتخب الأول في التتويج باللقب العربي، موضحا أن العمل والاجتهاد واللعب من أجل الوطن وتشريف العلم الجزائري كان من أسباب التفوق في المنافسة العربية.

كما نوّه بتشجيعات الجماهير الجزائرية، وقال إنه ليس هناك أفضل من أن تكون سببا في إسعاد شعب بكامله.

وكشف بوقرة، عن أجمل اللحظات التي عاشها في مونديال العرب، فذكر هدف يوسف بلايلي "التاريخي" في مرمى المغرب، وركلات الترجيح أمام نفس المنافس، والتأهل على حساب قطر في الدور قبل النهائي، ثم الهدف الثاني في مرمى تونس في المباراة النهائية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز