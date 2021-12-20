استقبال حكومي وشعبي كبير لأبطال العرب في الجزائر

المصدر: د ب أ

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وصلت بعثة المنتخب الجزائري لكرة القدم مساء أمس الأحد، إلى البلاد قادمة من قطر وهي حاملة لقب بطولة كأس العرب بعد الفوز على منتخب تونس 2 / صفر في المباراة النهائية، التي أقيمت أول أمس السبت على ملعب "البيت" المونديالي.

وكان في استقبال "الخضر" لحظة نزولهم من الطائرة، رئيس الوزراء (الوزير الأول)، أيمن بن عبد الرحمن، ومستشار رئيس الجمهورية، عبد الحفيظ علاهم، وعدد من الوزراء.

وبعد فترة من التوقف بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي، سار موكب المنتخب الجزائري على متن حافلة مكشوفة باتجاه وسط مدينة الجزائر العاصمة، حيث احتشد آلاف المشجعين رغم الوقت المتأخر والبرد من أجل تحية اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري على أدائهم البطولي في مونديال العرب.

واستحضر الكثير من الجزائريين بالمناسبة الاحتفالات الأسطورية التي رافقت تأهل الجزائر إلى مونديال 2010، والتتويج بكأس أمم أفريقيا 2019.

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