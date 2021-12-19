الشباب أول المتأهلين إلى دور الثمانية لكأس خادم الحرمين

المصدر: رويترز

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أصبح الشباب أول المتأهلين إلى دور الثمانية لكأس ملك السعودية لكرة القدم بعد فوزه الكبير 5-صفر على ضيفه ضمك في أولى مباريات دور الستة عشر للبطولة اليوم الأحد.

وجاءت الأهداف الخمسة في الشوط الثاني للمباراة التي أقيمت في استاد الملك فهد في الرياض، حيث افتتح متعب الحربي الخماسية في الدقيقة 50 بعد تمريرة عرضية من باولينيو.

وأضاف كارلوس جونيور هدفين متتاليين في غضون ثلاث دقائق، حيث ضاعف النتيجة في الدقيقة 57 بعد تمريرة متقنة من القائد إيفر بانيجا، ثم سجل الهدف الثالث بضربة رأس بعدها بثلاث دقائق.

وأحرز النيجيري أوديون إيجالو الرابع إثر هجمة مرتدة وتمريرة من هتان باهبري، قبل أن يختتم تركي العمار أهداف الشباب في الدقيقة 83 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من وضع انفراد.

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