قطر تهزم مصر بركلات الترجيح وتحتل المركز الثالث في كأس العرب

المصدر: د ب أ

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أحرز المنتخب القطري المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2021 لكرة القدم المقامة على أرضه، إثر تغلبه على نظيره المصري 5 / 4 بضربات الجزاء الترجيحية اليوم السبت بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي على ملعب استاد "974".

وجاءت المباراة متوسطة المستوى في مجملها، ولم يشهد الشوط الأول سوى عدد ضئيل من الفرص واستمر الحال كذلك خلال الشوط الثاني قبل أن يستعرض المنتخب المصري صحوة هجومية خلال الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، لكن أيا من محاولات الفريقين لم تسفر عن أهداف لتمتد المواجهة لوقت إضافي.

وفي الوقت الإضافي، تفوق المنتخب المصري في الجانب الهجومي وكاد أن يتقدم في أكثر من مناسبة لكن حارس المرمى القطري مشعل برشم قدم أداء بطوليا وتصدى لعدد من الكرات الخطيرة، كما افتقدت اللمسات الأخيرة الدقة المطلوبة في فرص أخرى ليستمر التعادل السلبي ويحتكم الفريقان في النهاية إلى ضربات الجزاء الترجيحية، والتي حسمت لصالح المنتخب القطري عبر تصدي الحارس القطري للركلة الأخيرة التي سددها محمد شريف.

وسجل للمنتخب القطري من ضربات الجزاء الترجيحية، خوخي بوعلام وعبد الكريم حسن وأحمد علاء الدين وأكرم عفيف وكريم بوضياف.

بينما أهدر، حسن الهيدوس (تصدى محمد الشناوي ثم أعيدت الضربة وسددها الهيدوس في المرة الثانية بجوار القائم).

وسجل للمنتخب المصري، محمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية وأحمد فتوح وأكرم توفيق، بينما أهدر، أحمد حجازي (اصطدمت بالقائم) ومحمد شريف (تصدى لها حارس المرمى مشعل برشم).

واتسمت بداية المباراة بالحذر وشهدت مرحلة جس نبض ثم كان المنتخب القطري هو المبادر بالضغط الهجومي لكن المنتخب المصري نجح في دفاع عن شباكه بالشكل المطلوب.

وأشهر الحكم فاكوندو تيلو أول إنذار في المباراة في الدقيقة الثالثة وكان من نصيب القطري محمد وعد البياني بسبب تدخل قوي مع أحمد سيد زيزو.

وبمرور الدقائق الأولى، دخل المنتخب المصري في أجواء المباراة وقام أكثر من محاولة هجومية من جانب زيزو ومحمد شريف وكذلك عمر السولية لكن دون خطورة حقيقية على المرمى القطري.

وشن المنتخب القطري هجمة خطيرة في الدقيقة 17، لكنها انتهت بتسديدة ضعيفة من أكرم عفيف تصدى لها حارس المرمى محمد الشناوي بسهولة.

وتوغل المهاجم المصري أحمد رفعت ببراعة داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة إلى عمرو السولية الذي سدد من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرة بجوار القائم.

وتلقى لاعب خط الوسط المصري حمدي فتحي طولية عالية في الدقيقة 24 وسدد الكرة براسه لكنها مرت بجوار القائم في الوقت الذي أشار فيه الحكم إلى وجود تسلل. وتوقف اللعب في الدقيقة 33 إثر سقوط حارس المرمى المصري محمد الشناوي مصابا، لكنه تلقى العلاج وواصل اللعب.

وعزز المنتخب القطري تفوقه في الاستحواذ على الكرة لكنه افتقد الفاعلية الهجومية الكافية لتهديد شباك المنتخب المصري.

وشن المنتخب المصري هجمة خطيرة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، حيث توغل أحمد رفعت ببراعة إلى داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية عالية أسفرت عن التحام قوي بالرأس بين القطري عبد الله الأحرق والمصري محمد شريف، وتوقف اللعب لثوان ثم واصلا اللعب.

وضاعت فرصة ثمينة على المنتخب القطري بعد دقيقة واحدة فقط من بداية الشوط الثاني، حيث أرسل أكرم عفيف الكرة من ضربة حرة إلى خوخي بوعلام الذي وجه عرضية عالية أمام المرمى قابلها المعز علي بتسديدة بقدمه لكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة.

وسدد حمدي فتحي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بمسافة لكن الحارس القطري مشعل برشم تصدى لها قبل أن يشتتها الدفاع.

وبدا كل من الفريقين عاجزا عن إيجاد الحلول لتهديد شباك المنافس وقد غاب النشاط الهجومي المطلوب عن الفريقين لدقائق.

وفي الدقيقة 58، دفع فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري بالثنائي حسن الهيدوس وكريم بوضياف بدلا من عبد الله الأحرق وعصام ماديبو.

وضاعت فرصة ثمينة على المنتخب المصري في الدقيقة 63، حيث تلقى حمدي فتحي كرة عالية من عمر كمال، وجهها برأسه نحو الشباك لكن الحارس القطري مشعل برشم تصدى لها بصعوبة وارتدت إلى محمد شريف الذي حاول تسديدها في المرمى لكنها اصطدمت بالشباك من الخارج.

وفي الدقيقة 74، دفع مدرب المنتخب القطري باللاعب محمد مونتاري بدلا من عبد العزيز حاتم.

وأجرى مدرب قطر التبديلين الرابع والخامس في الدقيقة 78، حيث أشرك مصعب خضر وعبد الكريم حسن بدلا من همام أحمد وإسماعيل محمد.

ودفع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري باللاعب مروان حمدي بدلا من أحمد رفعت في الدقيقة 85 .

وكاد المنتخب المصري أن يهز الشباك في الدقيقة 86، حيث تلقى محمد شريف طولية وانطلق ثم سدد من حدود منطقة الجزاء لكن الحارس القطري تصدى للكرة ببراعة ثم تدخل الدفاع ليشتتها.

وكاد زيزو أن يخطف هدف التقدم للمنتخب المصري في الدقيقة الأولى من القت المحتسب بدل الضائع للمباراة، حيث سدد كرة خطيرة من حدود منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى لها، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ويخوض الفريقان وقتا إضافيا.

وأجرى كيروش ثلاثة تبديلات في صفوف المنتخب المصري، حيث أشرك مصطفى فتحي بدلا من زيزو وأحمد حجازي بدلا من محمود حمدي الونش وأكرم توفيق بدلا من حمدي فتحي.

وكاد مصطفى فتحي أن يسجل للمنتخب المصري في الدقيقة 97، حيث تلقى عرضية من عمرو السولية وسدد الكرة برأسه لكنها مرت بجوار القائم، كما سدد أكرم توفيق كرة خطيرة تصدى لها الحارس القطري بصعوبة.

وضاعت فرصة ثمينة على المنتخب المصري في الدقيقة 100، حيث سدد مروان حمدي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس وارتدت إلى مصطفى فتحي الذي تابعها بتسديدة قوية لكن الحارس تصدى للكرة مجددا قبل أن يطيح بها الدفاع.

وواصل المنتخب المصري نشاطه الهجومي وسدد أكرم توفيق كرة صاروخية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من الوقت الإضافي، لكنها مرت فوق العارض مباشرة.

وأنقذ الحارس مشعل برشم الشباك القطرية مجددا في الدقيقة 113 حيث تصدى لرأسية خطيرة من مروان حمدي.

وفي الدقيقة 119، دفع مدرب قطر باللاعب أحمد علاء الدين بدلا من المعز علي، كما دفع مدرب مصر بالنجم محمد مجدي أفشة بدلا من عمر كمال، لكن الثواني الأخيرة لم تسفر عن جديد لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل السلبي ويحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز المنتخب القطري 5 / 4 .

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