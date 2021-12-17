الكبير يأمل في مواصلة اجتياز الصعاب وإهداء لقب كأس العرب لمرياح

المصدر: رويترز

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يأمل منذر الكبير مدرب تونس في مواصلة التغلب على الصعاب وحصد لقب كأس العرب لكرة القدم عند مواجهة الجزائر في قمة مرتقبة في استاد البيت غدا السبت من أجل إسعاد المشجعين.. وإهدائه إلى "ابن العائلة" المدافع ياسين مرياح الغائب بسبب الإصابة.

وتعرض مرياح لإصابة خطيرة في الركبة خلال الفوز 1-صفر على مصر في قبل نهائي كأس العرب يوم الأربعاء، في أحدث عقبة تواجه الكبير بعدما عانى من غيابات عديدة في بداية البطولة بسبب الإصابات وكوفيد-19.

وقال الكبير للصحفيين "على بركة الله ندخل الدور النهائي وربنا كرمنا في المشوار وتونس أصبحت في النهائي.

"سندخل المقابلة بالآليات الخاصة بنا، وبروح المجموعة وبالتضامن وبرشا (الكثير) قوة وبرشا شجاعة وبرشا شراسة، وإن شاء الله سندخل بمكاسب جديدة على مستوى دعم كل الشعب التونسي واسترجاع (ثقة)الجماهير وندخل بمكاسب جديدة وبرغبة كبيرة للفوز وإهداء الفوز لتونس ولابن العائلة الكبيرة ياسين مرياح بعد إصابته".

وكانت تونس تلعب بثلاثة مدافعين في الخط الخلفي أثناء وجود مرياح، لكن بعد خروجه من الملعب قبل الاستراحة بقليل، اضطر الكبير إلى إشراك لاعب الوسط محمد علي بن رمضان وتغيير طريقة اللعب.

وقال الكبير ردا على سؤال من رويترز حول مدى تأثير غياب مرياح على الأسلوب الخططي "ياسين لاعب مهم ومؤثر وكان يلعب بانتظام".

وأضاف المدرب الذي انتزع التأهل إلى النهائي بعد هدف عكسي من عمرو السولية قائد مصر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع "فرحنا بالوصول إلى النهائي لكن كانت هناك بعض الحسرة لأننا خسرنا واحدا من العائلة... بقدرة السميع العليم وروح المجموعة سنحاول أن ننتصر ونهدي اللقب إلى ياسين".

ورفض الكبير اعتبار مواجهة الجزائر ثأرية بعد الخسارة وديا في يونيو حزيران الماضي، لكنها اعتبرها ثأرية ضد أشياء أخرى.

وقال مدرب تونس "مقابلة ثأرية ليست ضمن تفكيرنا. نحن لم نكن نلعب ضد الجزائر في النهائي.

"هي ثأرية ضد الناس التي شككت في المنتخب وحاولت تدخل الإرباك إليه، وثأرية ضد الفترة الأخيرة التي ابتعدنا فيها عن المباريات النهائية وابتعدنا عن الألقاب".

وأضاف "سنلعب بطاقة كبيرة وبقوة حتى نفوز باللقب، وحتى نظهر أن هذه المجموعة تعمل بقوة وأن هذا المجهود يستحق التتويج".

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