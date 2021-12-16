أبو بكر يقود النصر لإلحاق أول هزيمة بالهلال في الدوري السعودي

المصدر: رويترز

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سجل الكاميروني فينسن أبو بكر هدفا بمهارة فردية وصنع آخر ليقود النصر للفوز على مضيفه الهلال 2-صفر في قمة مؤجلة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس ويزيد معاناة بطل آسيا الذي تعرض لأول خسارة في المسابقة هذا الموسم.

وتوغل أبو بكر بين نصف لاعبي الهلال تقريبا وسدد كرة غيرت اتجاهها لتمر فوق الحارس عبد الله المعيوف قبل ست دقائق على نهاية الشوط الأول.

وأكد البرازيلي أندرسون تاليسكا الانتصار في الدقيقة الأخيرة حين تسلم تمريرة رائعة من أبو بكر لينفرد بالحارس قبل خط منتصف الملعب ويسجل بسهولة بعد اندفاع لاعبي الهلال للهجوم بحثا عن تعادل متأخر.

ولم يحقق الهلال أي فوز في الدوري منذ تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا الشهر الماضي حيث تعادل مع أبها والفيحاء قبل خسارة اليوم أمام غريمه.

ويبقى فريق المدرب ليوناردو جارديم في المركز الرابع برصيد 21 نقطة من 12 مباراة بفارق خمس نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي خاض مباراة أكثر.

وصعد النصر للمركز الخامس برصيد 20 نقطة بعد أن عوض خسارته المفاجئة من الطائي الأسبوع الماضي.

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