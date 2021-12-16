الجزائر تهزم قطر وتضرب موعداً مع تونس في نهائي كأس العرب

المصدر: رويترز

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سجلت الجزائر هدفا في الدقيقة 17 من الوقت بدل الضائع، لتفوز 2-1 على قطر صاحبة الأرض وتبلغ نهائي كأس العرب لكرة القدم بعد قمة مثيرة بين بطلتي أفريقيا وآسيا على استاد الثمامة الممتلئ بالمشجعين المتحمسين اليوم الأربعاء.

وسجل المدافع جمال بلعمري هدف الجزائر بضربة رأس بعد متابعة تسديدة زميله حسين بن عيادة في الدقيقة 59، وأدرك البديل محمد مونتاري التعادل بضربة رأس في الدقيقة السابعة من الوقت الضائع.

لكن يوسف بلايلي سجل هدف الانتصار للجزائر في اللحظات الأخيرة حيث أهدر ركلة جزاء، لكنه تابعها وسدد في المرمى.

وتأهلت الجزائر لمواجهة تونس في نهائي كأس العرب يوم السبت المقبل، في مواجهة بين منتخبين من شمال أفريقيا، بينما ستلعب قطر ضد مصر لتحديد صاحب المركز الثالث في اليوم ذاته.

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