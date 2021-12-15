تونس تصعق مصر بهدف عكسي وتبلغ نهائي كأس العرب

المصدر: رويترز

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تأهلت تونس إلى نهائي كأس العرب لكرة القدم بالفوز 1-صفر على مصر بعد هدف عكسي من القائد عمرو السولية في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع وسط حضور عدد كبير من المشجعين في استاد 974 الواقع في رأس أبو عبود اليوم الأربعاء.

وجاء هدف تونس والمباراة الوحيد بعدما حاول السولية تشتيت ركلة حرة لكنه وضع الكرة برأسه داخل مرمى محمد الشناوي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وستلعب تونس في النهائي ضد الفائز من مباراة قطر صاحبة الأرض أو الجزائر يوم السبت، حيث ينال الفائز باللقب خمسة ملايين دولار.

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