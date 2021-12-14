الأهلي المصري يعلن تحسن حالة مدافعه أيمن أشرف

المصدر: د ب أ

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أعلن الأهلي المصري، تحسن حالة أيمن أشرف مدافع الفريق والمتواجد مع بعثة منتخب مصراللمشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام حاليا في قطر.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الثلاثاء، إنه حرص علي الاطمئنان على حالة أيمن أشرف مدافع الفريق والذي تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب.

وأضاف أبو عبلة أن اللاعب سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل غدا الأربعاء بخوض تدريبات الجري حول الملعب وفقا للبرنامج التأهيلي المحدد له من الجهاز الطبي للمنتخب الوطني للتعافي من إصابة الركبة.

من جهة أخرى، أعلن الأهلي خضوع لاعبيه وجهازه الفني والإداري لمسحة كورونا، وذلك قبل مواجهة سموحة الودية المقرر إقامتها في اليوم ذاته، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في كأس السوبر الأفريقي يوم 22 من الشهر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.

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