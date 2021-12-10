تونس تفوز على عمان وتتأهل لقبل نهائي كأس العرب

المصدر: رويترز

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تأهل منتخب تونس لقبل نهائي كأس العرب لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على عمان في دور الثمانية بالبطولة المقامة في قطر اليوم الجمعة.

افتتح المهاجم سيف الدين الجزيري التسجيل لتونس عندما حول بضربة رأس تمريرة عرضية أرسلها محمد علي بن حميدة في الشباك في الدقيقة 16.

ورفع المهاجم المحترف في صفوف الزمالك المصري رصيده الى أربعة أهداف في صدارة هدافي البطولة.

وأدرك أرشد العلوي التعادل لعمان عندما أطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في شباك تونس في الدقيقة 67.

لكن فرحة عمان لم تدم طويلا بعدما منح صانع اللعب يوسف المساكني التقدم مجددا لتونس بضربة رأس أخرى بعد ركلة حرة بعدها بدقيقتين فقط.

وستلعب تونس في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة مصر والأردن التي ستقام غدا السبت.

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