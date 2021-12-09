شفاء المثلوثي واستمرار غياب بن رمضان عن منتخب تونس بكأس العرب

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، شفاء اللاعب حمزة المثلوثي من فيروس كورونا المستجد وانضمامه لباقي لاعبي المنتخب التونسي استعدادا لمواجهة عمان غدا الجمعة بدور الثمانية لبطولة كأس العرب، المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتماثل المثلوثي للشفاء التام بعد أن ثبتت سلبية تحاليله والتحق بزملائه في معسكر الفريق، كما تلقى الضوء الأخضر لمباشرة التدريبات مع اللاعبين قبل مباراة عمان.

وأوضح اتحاد الكرة التونسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه لم تكن للمثلوثي أعراض ، لذلك واصل تدريباته عندما كان في الحجر الصحي من خلال متابعته لبرنامج خاص تم إعداده من جانب المعد البدني والإطار الطبي للفريق.

من جانب أخر، سيستمر غياب اللاعب محمد علي بن رمضان عن منتخب تونس للمباراة الثانية على التوالي بسبب العقوبة المسلطة عليه من لجنة تنظيم البطولة.

وتلقى بن رمضان بطاقة حمراء خلال مباراة تونس ضد سورية في الجولة الثانية من الدور الأول للبطولة، ليغيب عن المباراة الأخيرة للفريق بالمجموعة الثانية أمام الإمارات.

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