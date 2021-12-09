الأهلي المصري يكشف تفاصيل إصابات قفشه وأشرف ومعلول في كأس العرب

المصدر: د ب أ

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أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي المصري ، إنه تم التواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب التونسي لمتابعة حالة علي معلول، لاعب الفريق والذي ‏تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العرب المقامة حاليا في قطر.‏

وقال ابوعبله في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الخميس أن معلول أجرى أشعة رنين مغناطيسي جديدة خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لإصابة بشد خفيف في العضلة الضامة، مؤكداً أن حالة اللاعب في تحسن مستمر ولكن حتى الآن لم يتحدد موقفه من المشاركة مع الفريق.

وأضاف أن حالة "معلول" مطمئنة وفقا لما أكده الجهاز الطبي لمنتخب تونس مشيرا إلى أنه سيتم تقييم حالة اللاعب لتحديد فرص مشاركته في التدريبات والمباريات الرسمية عقب الاختبارات التي سيخضع لها.‏

واوضح أن محمد مجدي قفشة، لاعب الفريق والمتواجد حاليا مع المنتخب المصري في قطر، حالته مطمئنة للغاية وفقا لتأكيد الجهاز الطبي للفراعنة.

وقال أبوعبلة، إن حالة قفشة في تحسن مستمر ويخضع لاختبار طبي لتقييم موقفه النهائي من المشاركة في التدريبات مع المنتخب الوطني وتسير الأمور بشكل عام بشكل ‏جيد ومطمئنة للاعب.

واضاف أن الجهاز الطبي للمنتخب المصري أبلغه أن أيمن أشرف أجرى أشعة، وتبين إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة وبدأ مرحلة العلاج الطبيعي.

وأوضح طبيب الأهلي أن أيمن أشرف سوف ينضم لبعثة الأهلي في قطر فور وصولها هناك ‏لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي وخضوعه لفص طبي جديد لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في كأس السوبر الإفريقي.

وأكد "أبوعبلة" أن النتائج الأولية لحالة أيمن أشرف مُبشرّة لكن فرصته في التواجد مع الفريق في السوبر الإفريقي سوف تتحدد بشكل نهائي بعد وصول بعثة الأهلي إلى قطر ‏منتصف الشهر الجاري وانضمام اللاعب وخضوعه لفحص طبي نهائي لتحديد موقفه.

وكان أيمن أشرف قد تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب المصري أمام الجزائر ولم يستطع استكمال المباراة وأجرى أشعة في نفس اليوم لتقييم حالته والتعرف ‏على طبيعة إصابته وكشفت الأشعة إصابته بجزع في الرباط الداخلي ويغيب عن مباراة المنتخب أمام الأردن يوم السبت المقبل في دور الثمانية لكأس العرب.

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