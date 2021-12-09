الاتحاد الإفريقي لليد يلغي نتيجة قرعة كأس الأمم ويقرر اعادتها

المصدر: د ب أ

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تلقى الاتحاد المصري لكرة اليد اليوم الخميس خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي للعبة يخطره من خلاله بإلغاء نتيجة قرعة كأس الأمم التي أجريت أمس الأربعاء، على أن تجرى من جديد في موعد سيحدد لاحقا.

وذكر الاتحاد المصري لكرة اليد عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس ان الاتحاد الافريقي لليد لم يكشف في خطابه عن سبب إلغاء نتيجة القرعة أو الموعد الجديد لإجرائها، مكتفيا بالتأكيد على إلغائها.

ومن المقرر أن تستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين لكرة اليد، خلال الفترة من ١٣ إلى ٢٣ يناير المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات الكونغو الديمقراطية والجابون والكاميرون، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي إلغائها وإعادتها من جديد.

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