الأردن يلحق بالمغرب في دور الثمانية لكأس العرب والسعودية تودع

المصدر: رويترز

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لحق الأردن بالمنتخب المغربي إلى دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم بعد فوزه الكبير 5-1 على منتخب فلسطين، بينما حقق المغرب انتصاره الثالث على التوالي بفوزه 1-صفر على السعودية في ختام مباريات المجموعة الثالثة اليوم الثلاثاء.

ويتصدر المنتخب المغربي المجموعة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات، فيما حل الأردن في المركز الثاني بست نقاط بينما ودعت السعودية ومنتخب فلسطين البطولة بعدما حصد كل منهما نقطة واحدة.

ووضع بهاء عبد الرحمن الأردن في المقدمة بالدقيقة التاسعة عبر ركلة جزاء، قبل أن يضاعف حمزة الدردور النتيجة في الدقيقة 24 عندما تابع تمريرة عرضية رائعة من ياسين البخيت بعد فاصل من المراوغة في الناحية اليسرى للمرمى.

وأصبح الدردور الهداف التاريخي للأردن برصيد 32 هدفا.

وقلص تامر صيام الفارق قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة من ضربة رأس.

وجعل البديل محمود مرضي النتيجة 3-1 للأردن في الدقيقة 82 بتسديدة قوية بدلت اتجاهها بعدما ارتطمت بأحد المدافعين وسكنت الشباك، ثم سجل يزن النعيمات الهدف الرابع بتسديدة مفاجئة بعيدة المدى بعدها بأربع دقائق.

وأحرز النعيمات هدفه الشخصي الثاني والخامس للأردن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي المباراة الثانية في استاد الثمامة، اكتفى المغرب بالفوز 1-صفر عن طريق كريم البركاوي مهاجم الرائد السعودي بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليحافظ على صدارة بلاده للمجموعة.

ولعبت السعودية بعشرة لاعبين اخر عشر دقائق من المباراة بعد حصول علي مجرشي على الانذار الثاني.

ويلتقي المغرب مع ثاني المجموعة الرابعة، فيما يلعب الأردن مع متصدر المجموعة الذي سيتحدد في وقت لاحق اليوم بعد قمة مصر والجزائر.

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