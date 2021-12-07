قطر تضرب موعدا مع الإمارات، وعُمان في مواجهة تونس بدور الثمانية

المصدر: رويترز

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حقق منتخب قطر انتصاره الثالث على التوالي بفوزه 3-صفر على العراق اليوم الاثنين ليتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ويلتقي مع الإمارات في دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم، فيما فازت سلطنة عُمان بالنتيجة ذاتها على البحرين لتواجه تونس متصدرة المجموعة الثانية يوم الجمعة المقبل.

وكانت قطر قد ضمنت التأهل لدور الثمانية منذ الجولة الماضية، لكنها سجلت ثلاثة أهداف في اخر ثماني دقائق من المباراة عبر المعز علي بتسديدة أرضية زاحفة في الدقيقة 82.

ثم عزز أكرم عفيف النتيجة بعدها بدقيقتين قبل أن يختتم القائد حسن الهيدوس الثلاثية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من مدى قريب إثر تمريرة عرضية ليرفع رصيد بلاده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة.

وسجلت عُمان ثلاثة أهداف في مرمى البحرين عبر المنذر العلوي بضربة رأس في الدقيقة 41 ثم أضاف أرشد العلوي الهدف الثاني بالطريقة ذاتها في الدقيقة 50.

وأرسل جاسم الشيخ تمريرة بينية رائعة كسرت مصيدة التسلل ليضع خالد الهاجري في موقف انفراد ليسدد بقوة في مرمى البحرين في الدقيقة 59 ليرفع رصيد منتخب بلاده لأربع نقاط من ثلاث مباريات في المركز الثاني بعدما حقق انتصاره الأول.

وفشل منتخبا العراق والبحرين في تحقيق أي انتصار ليجمع الأول نقطتين من تعادلين في المركز الثالث ويتذيل الثاني ترتيب المجموعة بنقطة واحدة ليودعا المسابقة مبكرا.



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