موريتانيا تهزم سوريا وتحقق فوزها الأول بكأس العرب

المصدر: د ب أ

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اقتنص منتخب موريتانيا فوزا مثيرا من نظيره السوري 2 /1 اليوم الاثنين في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر.

وتقدم منتخب موريتانيا بهدف في الدقيقة 50 عن طريق محمد سويد لكن محمود البحر أدرك التعادل لسوريا بعد دقيقتين فقط.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة خطف حمي تانجي هدف الفوز القاتل لموريتانيا.

وحقق منتخب موريتانيا فوزه الأول في البطولة بعد أن مني بالخسارة في أول مباراتين في الوقت الذي تعرض فيه منتخب سوريا للهزيمة الثانية مقابل انتصار وحيد.

وحصد منتخب موريتانيا أول ثلاث نقاط له ليتذيل ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن سوريا.

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