أمام جمهور متحمس.. مباراة كرة قدم للمكفوفين في سوريا

المصدر: رويترز

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احتفالا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.. أقامت الجمعية العامة للمكفوفين ومنظمة شفق بطولة في كرة القدم للمكفوفين للمرة الأولى في الشمال السوري، ونُظمت تحت شعار بالهمم نعلو القمم.

لعب فريقان من المعاقين بصريا المباراة أمام جمهور شجعهما بحماس في مدينة إدلب بشمال غرب سوريا.

اللاعبون كانوا يتبعون التعليمات الصوتية لدليل فريقهما وتنافسوا بشدة على الفوز بعد أن تدربوا في صالة مغلقة بمدينة إدلب لمدة ثلاثة أشهر قبل المباراة.

وقال اللاعب المعاق بصريا إبراهيم الدبل لتلفزيون رويترز "كان فيها صعوبات كتير، كان فيها تحديات كتير، ولكن الحمد لله تحدينا كل الصعوبات وكل التحديات، وصلنا لمرحلة الختامية وكان الأداء اليوم جيد من قبل اللاعبين، من قبل الجمهور، الحكام، المدافعين، إلى ما هنالك كانت الأمور جيدة بشكل عام".

ووُضع جرس صغير في قلب الكرة لمساعدة اللاعبين على تحديد مكانها. وانتهت المباراة بالتعادل، وحصل اللاعبون على ميداليات تكريم في نهاية المباراة التي لُعبت من شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة.

وقال وسيم أسعد، مدير مركز مكاني في منظمة شفق وأحد المشرفين على فريق كرة قدم للمكفوفين، "هو إعادة دمج هاي الفئة من الشباب في المجتمع وإعادة تمكينهم وإيصال صوتهم للعالم أنهم لا زالوا موجودين، لا زالوا قادرين على العطاء في حال أُتيحت لهم الفرصة وقُدم لهم الدعم".

وأضاف اللاعب إبراهيم الدبل "طبعا نحنا رسالتنا وصلناها في هذا اليوم، يوم المعاق العالمي، نوصل رسالة للعالم أنه إحنا قادرين على العطاء، قادرين على الإنتاج، قادرين على إنه نثبت وجودنا".

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