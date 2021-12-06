مدرب المغرب: مواجهة السعودية مهمة وأمامنا فرصة تاريخية في كأس العرب

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد حسين عموتة مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم أن الهدف الأساسي للمنتخب المغربي من المشاركة في البطولة العربية هو الوصول للمباراة النهائية.

وقال عموتة في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الاثنين، والخاص بمواجهة السعودية في الجولة الثالثة من منافسات مرحلة دور المجموعات لكأس العرب، إن فريقه يأخذ كل المباريات بالجدية المطلوبة، مشيرا إلى وجود إرادة لدى كل لاعب لتقديم الأفضل فرديا وجماعيا أيضا.

وقال مدرب المنتخب المغربي إن مواجهة السعودية مهمة للغاية، وأن الفريق سيتعامل معها بكل جدية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والخروج بالنقاط الثلاث .

وأشار إلى أن طموح الفريق واللاعبين والجماهير والاتحاد المغربي هو تقديم عروض جيدة وتحقيق أفضل النتائج، خاصة وأن الفريق أمامه فرصة تاريخية للفوز باللقب في ظل وجود نخبة من ألمع اللاعبين داخل الفريق، بالإضافة أيضا للزخم الإعلامي الكبير للبطولة المقامة على ملاعب مونديال قطر 2022، معتبرا أن هذه الأمور كلها محفزات لكافة اللاعبين لمواصلة تقديم أفضل مالديهم .

وقال عموتة :"لن أخفي سرا أنه من بين الصعوبات التي وجدتها مع الفريق كان كيفية التحضير للبطولة من الناحية الذهنية".

وشدد على أن وضع الأهداف قبل القدوم للدوحة لم يكن وليد الصدفة أو قبل وقت قصير من بداية البطولة، وإنما قبل 10 أشهر كاملة ، وكان الهدف الأساسي هو الوصول للمباراة النهائية .

وأعترف عموته أن التشكيل الحالي للمنتخب المغربي يضم نخبة من اللاعبين المميزين، وجميعهم يجتهدون من أجل مصلحة الفريق، وفي كل مقابلة يظهر نجم أو اثنين مع المنتخب حتى من اللاعبين الاحتياطيين ،فالفريق بالكامل نجوم وليس لاعب واحد فقط.

من جانبه، أكد مروان سعدان لاعب الفريق على أهمية مباراة السعودية في هذه الجولة من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مؤكدا أن الفريق المغربي لا يخشى أي منافس .

وأوضح مروان أن المنتخب السعودي يضم لاعبين على مستوى عالي رغم أن معظمهم من العناصر الشابة، لذلك فالمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق .

وأكد سعدان أن الفريق المغربي ولاعبيه يتعاملون مع كل مباراة على حدة، ولا توجد ضغوط عليهم، مشيرا إلى أن ترشيح المغرب للفوز باللقب أمر طبيعي، لأنهم لم يأتوا للدوحة من أجل التمثيل المشرف .

أضاف أن لاعبي المنتخب المغربي في قمة التركيز لخوض كل مباريات البطولة ولديهم نضج كروي كبير .

وعن العروض الاحترافية التي يتلقاها اللاعبون مع تألقهم في البطولة العربية أكد أن حلم الإحتراف لكل اللاعبين في المغرب مشروع، والجميع يحاول أن يقدم أفضل ما لديه لمساعدة المنتخب أولا وتطوير مستواه بعد ذلك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز