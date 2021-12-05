السعودية تتعادل مع فلسطين والمغرب يعبر لدور الـ8

المصدر: د ب أ

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تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وتقدم المنتخب الفلسطيني بهدف سجله محمد رشيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتعادل المنتخب السعودي عن طريق عبد الله الحمدان في الدقيقة 81.

وحصد المنتخبان على أول نقطة لهما في النسخة الحالية للبطولة.

كما أن هذه النتيجة منحت المنتخب المغربي بطاقة التأهل لدور الثمانية بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة في المجموعة، وذلك بعد فوزه على المنتخب الأردني برباعية نظيفة في وقت سابق من اليوم، حيث رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب.

ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره المغربي ، فيما يلعب المنتخب الفلسطيني مع نظيره الأردني في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض المنتخب الفلسطيني سيطرته على مجريات اللقاء، وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف القدم، في المقابل تراجع المنتخب السعودي لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس.

ومع ذلك لم يكن هناك أي خطورة حقيقية على المرميين حيث انحصر اللعب في وسط الملعب.

وبمرور الوقت بدأ المنتخب السعودي يدخل أجواء المباراة، وحاول مجاراة المنتخب الفلسطيني من حيث الاستحواذ على الكرة ، ليظل اللعب منحصرا في وسط الملعب بدون أي خطورة حقيقية على المرميين حيث كان الصراع الحقيقي بين الفريقين هو فرض السيطرة على وسط الملعب.

واستمر الوضع على ماهو عليه حتى جاءت الدقيقة 33 والتي شهدت أول فرصة خطيرة على المرميين عندما سدد محمد باسم رشيد، لاعب المنتخب الفلسطيني، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها زيد البواردي، حارس المنتخب السعودي.

بعد تلك الفرصة حاول المنتخب الفلسطيني تكثيف هجماته بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما سدد محمد رشيد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم المنتخب الفلسطيني بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، تخلى المنتخب السعودي عن حذره الدفاعي وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى المنتخب الفلسطيني بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل تراجع المنتخب الفلسطيني قليلا لوسط ملعبه لامتصاص خماس لاعبي الفريق المنافس.

وفي الدقيقة 50 سدد محمد القحطاني كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

بعد تلك الهجمة بدأ المنتخب الفلسطيني يدخل أجواء المباراة الهجومية ويبادل المنتخب السعودي للهجمات في محاولة لتسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه، ولكن فشل المنتخبان في تشكيل أي خطورة حقيقية على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 78 والتي كادت أن تشهد تسجيل المنتخب الفلسطيني للهدف الثاني عندما لعبت تمريرة عرضية من الناحية اليمنى من داخل منطقة الجزاء لتصل إلى محمود خير الذي أصبح في مواجهة زيد البواردي الذي خرج من مرماه وتصدى لتسديدة خير لينقذ المنتخب السعودي من تلقي هدف ثان.

وفي الدقيقة 81 سجل المنتخب السعودي هدف التعادل عندما لعبت كرة طولية وصلت إلى هيثم عسيري في الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء ليمرر الكرة إلى عبد الله الحمدان الذي قابلها بتسديدة قوية لتعانق كرته الشباك.

ومر الوقت المتبقي من اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء فارضا التعادل 1/1 بين المنتخبين.



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