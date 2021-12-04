مصر تكتسح السودان بخماسية نظيفة وترافق الجزائر لدور الـ8

المصدر: د ب أ

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تأهل منتخبا مصر والجزائر إلى دور الثمانية ببطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، بعد أن تغلبا على السودان ولبنان، اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره السوداني 5 / صفر، فيما تغلب المنتخب الجزائري على نظيره اللبناني 2 / صفر.

وعلى ملعب 974، فاز المنتخب المصري على نظيره السوداني 5 / صفر.

وسجل أهداف المنتخب المصري أحمد رفعت في الدقيقة الرابعة وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 31، وحسين فيصل في الدقيقة 57، ومحمد شريف في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة طرد لاعبين من المنتخب السوداني هما ياسر مزمل وفارس عبد الله في الدقيقتين الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة و53.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى ست نقاط، ليضمن تأهله لدور الثمانية بغض النظر عن نتيجة مباريات الجولة الأخيرة، فيما ظل المنتخب السوداني بلا رصيد في قاع الترتيب ليودع البطولة.

ولم يكن هناك أي فترة لجس النبض حيث بادر المنتخب المصري بتسجيل هدف التقدم عندما سدد أحمد رفعت كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بالعارضة قبل أن يشتتها الدفاع ليقابلها رفعت مرة أخرى بتسديدة قوية بقدمه اليسرى إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 12 احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب المصري بعدما قام الجزولي نوح بإعاقة عمر كمال من الوصول للكرة داخل منطقة الجزء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، سددها أحمد سيد زيزو بنجاح مسجلا الهدف الثاني للمنتخب المصري في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 15 كاد المنتخب المصري أن يسجل الهدف الثالث إثر تمريرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها مروان حمدي بضربة رأس لكن الحارس علي عبد الله تألق وتصدى لها لترتد إلى حمدي مرة أخرى ولكن مدافعي المنتخب السوداني تدخلوا في الوقت المناسب وأبعدوا الكرة.

بعد الهدف، حاول المنتخب السوداني فرض سيطرته على مجريات اللقاء والتخلي عن حذره الدفاعي قليلا، ولكن سرعان ما استعاد المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية لتسجيل هدف ثالث.

ومع ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 25 والتي شهدت فرصة خطيرة للمنتخب المصري عندما لعبت كرة طولية داخل منطقة جزاء المنتخب السوداني استلمها حسين فيصل وراوغ المدافعين قبل أن يسدد كرة أرضية تصدى لها الحارس السوداني ببراعة ثم شتتها الدفاع.

وفي الدقيقة 31 سجل المنتخب المصري الهدف الثالث بعد مراوغة مدافعي المنتخب السوداني ووصول الكرة إلى محمود حمدي الونش الذي قابلها بتسديدة قوية لتعانق كرته الشباك.

واستمرت محاولات المنتخب المصري الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثالث، في المقابل تراجع المنتخب السودان لوسط ملعبه، حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما أشهر البطاقة الحمراء في وجه ياسر مزمل بعد تدخله العنيف مع أيمن أشرف مدافع المنتخب المصري.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم المنتخب المصري 3 / صفر.

وبدأ المنتخب السوداني الشوط الثاني بشكل جيد إلى حد ما نظرا لأنه يلعب بعشرة لاعبين ولكن سرعان ما تلقى المنتخب السوداني ضربة موجعة أخرى بطرد فارس عبد الله في الدقيقة 53 إثر تدخله العنيف مع أحمد سيد زيزو لاعب المنتخب المصري.

وفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء، وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل المزيد من الأهداف، فيما تراجع المنتخب السوداني لوسط ملعبه حتى لا تتلقى شباكه المزيد من الأهداف.

وفي الدقيقة 57 سجل المنتخب المصري الهدف الرابع عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليسرى ارتقى إليها روان حمدي وقابلها بضربة رأس متقنة تصدى لها علي عبد الله لترتد إلى حسين فيصل الذي وضعها بسهولة إلى داخل المرمى.

واستمرت سيطرة المنتخب المصري على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف خامس، فيما ظل المنتخب السوداني متراجعا لوسط ملعبه.

وفي الدقيقة 72 ألغى الحكم هدفا للمنتخب المصري عندما مرر محمد مجدي قفشة كرة بينية إلى مروان حمدي ليصبح في مواجهة الحارس علي عبد الله الذي خرج من مرماه في محاولة لإيقاف الهجمة لكن حمدي راوغ الحارس وسددها من خارج منطقة الجزاء إلى داخل المرمى الخالي ولكن الحكم ألغى الهدف بداع التسلل.

وفي الدقيقة 78 سجل المنتخب المصري الهدف الخامس عندما مرر محمد مجدي قفشة كرة خلف مدافعي المنتخب السوداني إلى داخل منطقة الجزاء ليقابلها محمد شريف بضربة رأس لحظة خروج الحارس من مرماه إلى داخل المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل شريف لكنه عاد لتقنية حكم الفيديو المساعد وتم احتساب الهدف.

واستمرت محاولات المنتخب المصري بحثا عن تسجيل هدف سادس، لكنه فشل في ذلك لتمر الدقائق المتبقية بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المصري بخماسية نظيفة.

وعلى ملعب الجنوب، فاز المنتخب الجزائري على نظيره اللبناني 2 / صفر.

وسجل هدفي المنتخب الجزائري ياسين براهيمي في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، والطيب المزياني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد حسام الدين مرزيق لاعب المنتخب الجزائري في الدقيقة 78، وطرد قاسم الزين لاعب المنتخب اللبناني في الدقيقة 83.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى ست نقاط ليضمن هو الآخر التأهل لدور الثمانية، وظل المنتخب اللبناني بلا نقاط ليودع هو الآخر البطولة.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وانحصر اللعب في وسط الملعب في الدقائق الأولى من اللقاء حيث تفرغ لاعبو الفريقين لفرض سيطرتهما على وسط الملعب لاتخاذه كقاعدة لشن الهجمات.

ورغم وجود محاولات من المنتخبين إلا أنهما فشلا في تشكيل أي خطورة حقيقية على المرميين.

وشهدت الدقيقة 14 فرصة خطيرة للمنتخب الجزائري عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء المنتخب اللبناني ارتقى إليها مهدي تاهرات وقابلها بضربة رأس قوية لكن كرته اصطدمت بالعارضة، لترتد إلى بغددا بونجاح الذي قبلها بتسديدة لكن دفاع المنتخب اللبناني أبعدها من على خط المرمى.

بعد تلك الهجمة فرض المنتخب الجزائري سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وهو ما أجبر لاعبو المنتخب اللبناني للتراجع لوسط ملعبهم للحفاظ على نظافة شباكهم مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 17 سدد ياسين براهيمي لاعب المنتخب الجزائري تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء حولها مصطفى مطر حارس المنتخب اللبناني بصعوبة إلى ركلة ركنية لم تستغل.

واستمرت محاولات المنتخب الجزائري الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم ولكن كافة محاولاته باءت بالفشل حيث افتقد لاعبوه للمسة الأخير بالإضافة لتألق مدافعي المنتخب اللبناني وحارس المرمى.

في المقابل، كان تواجد المنتخب اللبناني في الشق الهجومي ضعيفا للغاية في ظل سيطرة المنتخب الجزائري على مجريات اللقاء لتمر الدقائق المتبقية من هذا الشوط بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف المنتخب الجزائري من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، فيما واصل المنتخب اللبناني الاعتماد على طريقته الدفاعية وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وكاد المنتخب الجزائري أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 65 عندما انفرد يوسف البلايلي بمصطفى مطر حارس المنتخب اللبناني ليمررها إلى هلال العربي سوداني الذي سددها باتجاه المرمى ولكن مدافعي المنتخب اللبناني أبعدوها من على خط المرمى لترتد إلى البلايلي الذي سددها بجوار المرمى.

بعدها بدقيقة احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب الجزائري بعدما قام حسين الدر، مدافع المنتخب اللبناني، بعرقلة البلايلي داخل منطقة الجزاء، ليسددها ياسين براهيمي بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 69.

بعد الهدف تخلى المنتخب اللبناني عن حذره الدفاعي وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تعديل النتيجة، في المقابل، تراجع المنتخب الجزائري لوسط ملعبه.

وكاد المنتخب اللبناني أن يسجل هدف التعادل عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء المنتخب الجزائري ارتقى إليها حسين الدر وقابلها بضربة رأس لكن كرته مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 78 تلقى المنتخب الجزائري ضربة موجعة بطرد حسام الدين مرزيق، وحاول المنتخب اللبناني استغلال هذا النقص العددي لكنه اصطدم بتعرض لاعبه قاسم الزين للطرد في الدقيقة 83.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 88 والتي كادت أن تشهد تسجيل المنتخب الجزائري للهدف الثاني عندما انفرد بغداد بونجاح بالحارس مصطفى مطر الذي تألق وتصدى لتسديدة بونجاح.

وشهدت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة تسجيل المنتخب الجزائري للهدف الثاني عن طريق الطيب المزياني الذي انفرد بالحارس مطر قبل أن يضع الكرة إلى داخل المرمى، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز المنتخب الجزائري 2 / صفر.



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