الجزائر تفوز على لبنان بثنائية في كأس العرب

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل المنتخب الجزائري إلى دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم بعد فوزه 2-صفر على لبنان ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في مباراة استكملها الفريقان بعشرة لاعبين اليوم السبت.

ورفعت الجزائر رصيدها إلى ست نقاط في صدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن مصر التي تلتقي في وقت لاحق اليوم مع السودان، فيما ودع لبنان البطولة بعد خسارته الثانية على التوالي.

وأكمل المنتخب الجزائري المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد حسام الدين مريزق في الدقيقة 78 لحصوله على الإنذار الثاني، وبعدها بخمس دقائق لعب لبنان بعشرة لاعبين أيضا بعد طرد قاسم زين لنفس السبب.

وسجل القائد ياسين براهيمي هدف الجزائر الأول في الدقيقة 69 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تعرض يوسف بلايلي للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وعزز الطيب مزياني النتيحة بتسديدة أرضية من وضع انفراد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسنحت أول فرصة خطيرة في المباراة للجزائر عبر ضربة رأس من مهدي تاهرات ارتدت من العارضة في الدقيقة 14، لكن بغداد بونجاح تابعها نحو الشباك قبل أن يخرجها أحد المدافعين من على خط المرمى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز