عدنان حمد: لدينا غيابات عديدة قبل مواجهة المغرب بكأس العرب

المصدر: د ب أ

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كشف العراقي عدنان حمد المدير الفني لمنتخب الأردن عن غياب عدد كبير من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق خلال مباراة المغرب غدا على ستاد أحمد بن علي المونديالي بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لكأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر..

وقال حمد في المؤتمر الصحفي : "أبرز الغيابات احسان حداد الذي تعرض للطرد في مباراة السعودية بجانب إصابة اللاعب محمد الدميري وابتعاده لنحو 15 يوما عن التدريبات وأيضا يزن النعيمات الذي يغيب بداعي الاصابة".

وأضاف حمد قائلا : "بصرف النظر عن هذا الغياب نتطلع للظهور بالصورة المرضية ونفكر بخوض اللقاء بتنافسية عالية وعلينا التعامل مع المواجهة بشكل متوازن بغية تحقيق نتيجة ايجابية تعطينا حافزا مهما في المرحلة المقبلة وتضمن لنا التأهل المبكر لدور الثمانية ".

وأشار إلى أن المنتخب المغربي يضم نخبة بارزة من اللاعبين ولهم بصمتهم في الملاعب الأوروبية، مشددا على احترامه الكبير لمنافسه ومعرفته لنقاط القوة التي تميزه على مستوى سرعة لاعبيه والأسلوب الجماعي للفريق.

وحول الأهداف من المشاركة في البطولة، أكد مدرب المنتخب الأردني أنه يتطلع لبناء منتخب أردني يتمكن من المنافسة الاسيوية، معربا عن اعتقاده بأن المنتخب يسير في الطريق الصحيح.

وعن مستوى الكرة في المغرب العربي مقارنة مع المشرق العربي، قال مدرب الأردن: "بلا شك الكرة في المغرب العربي تطورت بشكل لافت، وهي قريبة من بعض الدول الأوروبية على مستوى الاحترافية وصناعة اللاعبين وتخريج المواهب التي تنضم إلى الأندية الأوروبية، أمثال حكيم زياش وأشرف حكيمي ويوسف النصيري وكرة القدم في هذه المنطقة تتميز وتتفوق على الكرة في دول المشرق العربي"

وقال:"نعيش أجواء مونديالية على كل المستويات ويحسب لدولة قطر أنها قامت بجمع العرب في بطولة استثنائية تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم".

من جانبه، اعتبر محمود المرضي لاعب المنتخب الأردني أن الجمهور الأردني منح منتخب بلاده قوة اضافية خلال مساندته له خلال مواجهة السعودية، والتي فاز بها الفريق 1 / صفر، معربا عن أمله في تواجد الجمهور بشكل مكثف في مباراة الغد.

وأضاف لاعب المنتخب الأردني: "نحترم المنتخب المغربي ونلعب أمام منتخب يملك باعا طويلا في القارة الافريقية، ويملك خبرة كبيرة على كافة المستويات ونتطلع لنقدم الصورة المطلوبة التي تميزنا خلال اللقاءات".

وكان المنتخب المغربي قد استهل مشواره في البطولة بفوز كبير على فلسطين 4 / صفر في الجولة الأولى.

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