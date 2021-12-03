قطر إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوز صعب على عمان

المصدر: رويترز

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أنقذ نظام حكم الفيديو المساعد قطر حين أكد صحة هدف عكسي في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتفوز بصعوبة 2-1 على عمان وتصبح أول المتأهلين لدور الثمانية بكأس العرب لكرة القدم على أرضها اليوم الجمعة.

وبدا أن عمان ستنتزع نقطة من أبطال آسيا في استاد المدينة التعليمية، الذي سيستضيف مباريات بكأس العالم 2022، حين ألغى خالد الهاجري في الدقيقة 74 تقدم أكرم عفيف في الشوط الأول من ركلة جزاء.

لكن مدافع عمان فهمي دوربين سدد الكرة برأسه بالخطأ تجاه مرماه وتخطت الكرة الخط.

وأشار الحكم في البداية إلى استمرار اللعب لكن حكم الفيديو أكد صحة الهدف بعد مراجعة اللقطة في نهاية مثيرة للوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفعت قطر رصيدها إلى ست نقاط من مباراتين مقابل نقطتين للعراق ونقطة لعمان والبحرين.

منح عفيف مهاجم السد التقدم لقطر، التي هزمت البحرين 1-صفر في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الأولى، من علامة الجزاء في الدقيقة 32.

وافتقد فريق المدرب الإسباني فيلكس سانشيز الفاعلية لتوسيع الفارق بينما انتزعت عمان التعادل بضربة رأس البديل الهاجري قبل 16 دقيقة على النهاية.

واحتاجت قطر إلى هدف عكسي متأخر لتحقق الفوز الثاني على التوالي حين أخفق دوربين خلال ارتقاء مع المهاجم المعز علي.

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