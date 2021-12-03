البحرين والعراق يتعادلان سلبياً بكأس العرب

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

خيم التعادل السلبي على مواجهة البحرين والعراق، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بكأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

ولم تنجح محاولات المنتخبين لتسجيل أي هدف طوال المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي هو الأول في البطولة التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي.

ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى نقطتين، بعدما تعادله في المباراة الأولى مع نظيره العماني 1 /1، ليحصد النقطة الثانية ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة خلف المنتخب القطري الذي يواجه عمان مساء اليوم الجمعة.

ومن جهة أخرى، حصد المنتخب البحريني النقطة الأولى في البطولة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام قطر صفر / 1.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، سيواجه المنتخب العراقي نظيره القطري مستضيف البطولة، فيما يلعب المنتخب البحريني مع نظيره العماني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز