"فيفا" يوافق على "خارطة طريق" انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة المصري

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس حصوله على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن خارطة طريق انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس أنه تلقى موافقة فيفا على خارطة الطريق التي قدمها إليه وصولا إلى انتخاب مجلس إدارة جديد في الخامس من يناير المقبل تزامنا مع موعد انتهاء مهمة اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد والمكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري.

وأضاف البيان:" تضمنت موافقة الفيفا ما قام به الاتحاد المصري من دعوة الجمعية العمومية واجراء بعض التعديلات على بنود اللائحة".

وأوضح:" كما تضمنت الموافقة أيضًا ما سبق وحدده فيفا من تكليفات للجنة الثلاثية بإدارة العملية الانتخابية المقبلة مع التأكيد على عدم أحقية أعضائها في ترشيح أنفسهم حتى في حالة تقديم استقالاتهم".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز