مدرب منتخب مصر: نستحق الفوز على لبنان بستة أهداف

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبدي البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري (الفراعنة) سعادته بفوز فريقه علي حساب لبنان 1 / صفر، في الجولة الأولي من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب التي تقام حالياً في قطر.

وقال كيروش في مؤتمر صحفي الأربعاء :"أنا سعيد بما قدمنا اليوم، لم نتوقف عن الضغط والحصول على فرص كثيرة، وتحكمنا في زمام المباراة منذ الدقيقة الأولى حتى آخر دقيقة، كنا نستحق أن نفوز في هذه المباراة بستة أهداف وأود أن أهنئ منتخب لبنان على ما قدموه".

وأضاف: "لا أظن أن هذا المؤتمر من أجل الحديث عن التنظيم، يجب أن نظهر احترامنا للاعبين، لقد انتهت مباراة اليوم وسنبدأ التفكير في المباريات القادمة".

وأوضح "يجب أن نركز على عملنا، وعلى كل حال فإن كل شيء على أفضل حال وكل الأمور تسير بشكل جيد، والشيء الأكثر أهمية هو تواجد الجمهور".

وتابع "نحن نتطور ونتحسن من مباراة إلى أخرى، أنا سعيد بأداء جميع اللاعبين في مباراة اليوم سواء كانت معهم الكرة أو من دونها.. قدمنا مباراة جيدة، وأود أن أهنئ اللاعبين على ما قدموه سواء دفاعيًا أو هجوميًا، وكذلك المنتخب اللبناني على الروح القتالية التي لعب بها المباراة"

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات مصر والسودان ولبنان والجزائر، وانطلقت منها الجولة الأولى، اليوم الأربعاء، حيث فازت مصر على لبنان 1 / صفر والجزائر على السودان 4 / صفر.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الثانية في هذه المجموعة ، فيما يلتقي المنتخبان الجزائري واللبناني في نفس اليوم.

وتختتم مباريات المجموعة بلقاء المنتخبين المصري والجزائري يوم الثلاثاءالمقبل ، كما يلتقي المنتخبان السوداني واللبناني في نفس اليوم .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز