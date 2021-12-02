منتخب الأردن يصعق السعودية بهدف في كأس العرب

المصدر: رويترز

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فاجأ المنتخب الأردني نظيره السعودي وتغلب عليه 1-صفر بالمجموعة الثالثة في كأس العرب لكرة القدم في مباراة شهدت إلغاء هدفين وطرد لاعب من كل فريق في استاد المدينة التعليمية بقطر اليوم الأربعاء.

وسجل محمود مرضي هدف الأردن، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، بتسديدة قوية من مدى قريب بدلت اتجاهها عندما ارتطمت في قدم خليفة الدوسري بالدقيقة 62 قبل أن طرد الدوسري إثر حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 74.

وسجل الأردن، الذي شارك الصدارة مع المغرب بثلاث نقاط لكل منهما لكنه يتأخر بفارق الأهداف، هدفه رغم النقص العددي بعد طرد إحسان حداد ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 53 بعد تدخل قوي ضد تركي العمار.

وألغى الحكم هدفا للأردن سجله يزن النعيمات في الدقيقة 39 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من الحارس السعودي محمد الربيعي، لكن الحكم ألغى الحكم بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل.

وردت العارضة ضربة رأس رائعة للأردن في الدقيقة 49، بينما وألغى الحكم هدفا للسعودية في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد.

وتلعب السعودية يوم السبت المقبل مع فلسطين، فيما يلتقي الأردن مع المغرب في اليوم ذاته على صدارة المجموعة.

وتغلب المنتخب المغربي 4-صفر على منتخب فلسطين ضمن المجموعة ذاتها في وقت سابق اليوم.



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