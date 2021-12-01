المغرب يستهل دفاعه عن لقب كأس العرب بفوز كبير على فلسطين

المصدر: رويترز

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استهل منتخب المغرب دفاعه عن لقبه بانتصار كبير 4-صفر على منافسه منتخب فلسطين باستاد الجنوب بالدوحة في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في كأس العرب لكرة القدم اليوم الأربعاء.

ووضع الظهير محمد ناهيري المنتخب الثاني للمغرب في المقدمة بعد مرور نصف ساعة من البداية إثر تسديدة من 25 مترا خدعت الحارس عمر قدورة.

وأضاف لاعب الوسط عبد الإله الحافيظي الهدف الثاني في الدقيقة 56 بعد تمريرة عرضية من محمد الشيبي.

وعاد الحافيظي ليحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث للمغرب في الدقيقة 64 بتسديدة إثر تمريرة بينية من وليد الكرتي.

وسجل المغرب هدفا رابعا في الدقيقة 70 عن طريق البديل وليد أزارو لكن الحكم إلغاه بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد بداعي وجود تسلل.

وأكمل القائد بدر بانون رباعية المغرب في الدقيقة 87 من ركلة جزاء حصل عليها البديل سفيان رحيمي.

وتصدر المغرب المجموعة الثالثة بثلاث نقاط قبل لقاء السعودية والأردن في وقت لاحق اليوم.



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