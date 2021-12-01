حارس مصر يشيد بدور الجماهير في الفوز علي لبنان بكأس العرب

المصدر: د ب أ

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أشاد محمد الشناوي، حارس مرمي المنتخب المصري، بدور جماهير بلاده في الفوز 1 / صفر علي المنتخب اللبناني اليوم الأربعاء في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العرب لكرة القدم، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الشناوي في تصريحات إعلامية عقب المباراة إن الجماهير لعبت دورا مهما في تشجيع اللاعبين لعبور عقبة المباراة الإفتتاحية .

وأضاف "حققنا الهدف من المباراة الأولي وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث وسنبدأ مباشرة الاستعداد للمواجهة الثانية".

وأوضح: "قدمنا أداء جيدا وأضعنا عددا من الأهداف في الشوط الأول كانت كفيلة بخروجنا فائزين بعدد أكثر من الهدف الوحيد".

بتلك النتيجة، بات المنتخب المصري في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف المنتخب الجزائري (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه 4 / صفر على منتخب السودان في وقت سابق اليوم بنفس الجولة.

ويلعب منتخب مصر مع نظيره السوداني في الجولة الثانية للمجموعة يوم السبت القادم، قبل أن يواجه منتخب الجزائر في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل.



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