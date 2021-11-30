قطر تفتتح مشوارها في كأس العرب بالفوز على البحرين بهدف نظيف

المصدر: د ب أ

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استهل المنتخب القطري مشواره في بطولة كأس العرب لكرة القدم بالفوز على البحرين 1 / صفر اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من البطولة التي تستضيفها على أرضها وبين جماهيرها.

وسجل عبد العزيز حاتم هدف المباراة الوحيد للمنتخب القطري في الدقيقة 69.

وحصد المنتخب القطري أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتصدر المجموعة، بعد تعادل كل من عمان والعراق 1 / 1 في وقت سابق اليوم الثلاثاء، فيما احتل المنتخب البحريني المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

وفي الجولة الثانية سيلعب المنتخب القطري أمام نظيره العماني يوم الجمعة المقبل، على أن يخوض المنتخب البحريني مواجهة في اليوم ذاته أمام نظيره العراقي.

وتستضيف قطر البطولة قبل عام من استضافتها لكأس العالم 2022، وتتواصل المنافسات التي انطلقت اليوم حتى 18 ديسمبر المقبل

وفي بداية المباراة بادر المنتخب البحريني بالهجوم، محاولا إرباك حسابات المنتخب القطري الذي دخل المباراة بالثنائي الهجومي أكرم عفيف والمعز علي.

وأضاع مهدي الحميدان مهاجم المنتخب البحريني أخطر فرصة في أول عشر دقائق من المباراة، حينما وجه ضربة رأس بتجاه مرمى قطر من مكان قريب من المرمى، لكن الكرة ابتعدت عن القائم الأيسر لمرمى سعد الشيب.

وساد الحذر في فترات طويلة في الشوط الأول، حيث ظهر حرص كل من الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني للمنتخب القطري، والبرتغالي هيليو سوسا المدير الفني للمنتخب البحريني على عدم المجازفة بالهجوم.

وفي الدقيقة 24 تحرك المعز علي مهاجم المنتخب القطري من الجهة اليسرى ودخل منطقة جزاء المنتخب البحريني ليسدد كرة قوية، لكن سيد محمد حارس مرمى الفريق تصدى للكرة ببراعة.

وسدد عبد العزيز حاتم كرة داخل منطقة جزاء المنتخب البحريني، لكنها مرت إلى جانب القائم الأيسر لمرمى سيد محمد في الدقيقة 31.

ومع مرور الوقت تنوعت الفرص وتعددت محاولات الفريقين، حيث تسبب الهجوم البحريني في الكثير من القلق للدفاع القطري، فيما بادله منافسه الهجمات.

وفي الدقيقة 41 سدد بسام الراوي مدافع منتخب قطر كرة قوية من ضربة حرة مباشرة، لكنها مرت أعلى مرمى سيد محمد.

ورد المنتخب البحريني بضربة حرة مباشرة سددها سيد ضياء بقوة، لكنها مرت إلى جانب القائم الأيسر لمرمى سيد الشيب في الدقيقة 44، فيما لم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد ليطلق الحكم صافرته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني دخل المنتخب القطري محاولا تسجيل أول أهداف المباراة، ولعب أكرم عفيف كرة عرضية على رأس المعز علي، لكن الأخير لم يوجهها بشكل جيد ليضيع على فريقه فرصة تسجيل هدف التقدم.

وبمرور الوقت تراجع الأداء البدني للفريقين، فيما بدا المنتخب البحريني وكأنه اقتنع بتحقيق نقطة التعادل.

وفي الدقيقة 69 نجح المنتخب القطري في تسجيل أول أهداف المباراة، عن طريق عبد العزيز حاتم الذي تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من أكرم عفيف، ليوجهها بضربة رأس في شباك المنتخب البحريني.

وأضاع المعز علي فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 80 حينما تلقى كرة انفرد بموجبها بمرمى البحرين لكنه سدد كرة بعيدا عن مرمى سيد محمد مضيعا فرصة تسجيل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، تصدى سعد الشيب لفرصة خطيرة من مهدي عبد الجبار لاعب البحرين الذي تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليوجهها بتسديدة في المرمى لكن حارس المرمى القطري أمسك بالكرة لينقذ فريقه من تلقي هدف التعادل.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز قطر 1 / صفر.



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