تونس تتفادى المفاجآت المبكرة وتهزم موريتانيا بخماسية في افتتاحية كأس العرب

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفادى المنتخب التونسي المفاجآت المبكرة وحقق بداية ناجحة في بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر (فيفا قطر 2021) حيث تغلب على منتخب موريتانيا 5 / 1 اليوم الثلاثاء على ملعب استاد "أحمد بن علي" في أولى مباريات البطولة، وذلك ضمن المجموعة الثانية.

وافتتح المنتخب التونسي، الذي يدربه منذر الكبير، التسجيل بهدف للاعب سيف الدين الجزيري في الدقيقة 39 ثم أضاف محمد فراس بالعربي الهدف الثاني في الدقيقة 42 .

وشهد الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول هدفين، حيث أضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني له والثالث لمنتخب تونس ثم رد منتخب موريتانيا بهدف سجله شيخ الخليل مولاي أحمد من ضربة جزاء.

وبعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف محمد فراس بالعربي الهدف الثاني له والرابع للمنتخب التونسي، ثم سجل يوسف المساكني الهدف الخامس لتونس في الدقيقة 90 .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز