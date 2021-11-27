كيروش: كأس العرب بطولة تحضيرية وسننافس على لقبها

المصدر: رويترز

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قال البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم إن كأس العرب التي سيشارك فيها منتخب مصر هي بطولة تحضيرية للمرحلة الفاصلة لتصفيات كأس العالم ومع ذلك لا مانع من المنافسة على لقبها.

وأكد كيروش أن منتخب مصر لديه أولويات على رأسها التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأشار كيروش في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم قبل توجه المنتخب المصري إلى الدوحة "بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر ستكون تحضيرية بالنسبة للفراعنة، لتجهيز لاعبين جدد، من أجل تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم..".

وأضاف "ما نقوم به حاليا مرتبط بالمرحلة الأخيرة لتصفيات كأس العالم، كأس العرب بطولة لها طابع خاص، ومصر لها اسم كبير في كرة القدم".

وتابع "نملك بعض اللاعبين الذين يملكون الخبرات، بالإضافة إلى لاعبين قليلي الخبرة، نسعى لصقلهم وجعلهم جزءا من قوام المنتخب، الذي يضم 40 لاعبا، خاصة بعد استبعاد لاعبي المصري وبيراميدز".

وأردف المدرب البرتغالي قائلا "واثق تماما في قدرة هؤلاء اللاعبين على تحقيق نتائج جيدة في كأس العرب".

وأجاب كيروش عن سؤال حول حقيقة تلقيه عرضاً لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي قائلاً "أنا هنا من أجل الحديث عن منتخب مصر فقط وعن مصلحة المنتخب وليس الحديث عن شيء آخر".

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