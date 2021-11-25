الأهلي يقسو على سموحة برباعية ويواصل انطلاقته المثالية بالدوري المصري

المصدر: د ب أ

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واصل الأهلي انطلاقته المثالية ببطولة الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تغلب 4 / 1 على ضيفه سموحة اليوم الخميس في المرحلة السادسة للمسابقة.

وأحكم الأهلي قبضته على صدارة المسابقة، التي يسعى لاستعادة لقبها بعدما غاب عنه في الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي الزمالك، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الست الأولى.

في المقابل، تجمد رصيد سموحة، الذي تكبد خسارته الأولى في الموسم الحالي، عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

وافتتح أيمن أشرف التسجيل للأهلي في الدقيقة 31، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها زميله المغربي بدر بانون في الدقيقة الخامسة.

وأضاف الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 36، غير أن محمد كناريا قلص الفارق بتسجيله هدفا لسموحة في الدقيقة 67.

سرعان ما أعاد الأهلي فارق الهدفين لصالحه، بعدما أحرز حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة 68، ليعود تاو لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الرابع للفريق المضيف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 80.

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