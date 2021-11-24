منتخب العراق ينفصل عن مدربه الهولندي أدفوكات قبل كأس العرب

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أمس الثلاثاء انفصاله عن مدرب المنتخب الوطني ديك أدفوكات قبل أسبوع على انطلاق كأس العرب، بعد سلسلة من النتائج السيئة في تصفيات كأس العالم 2022.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن أحمد عودة زامل المتحدث باسم الاتحاد قوله "الاتحاد وافق اليوم على استقالة المدرب الهولندي أدفوكات بعد أن قدم استقالته رسميا.

"أدفوكات عبر عن أسفه الشديد للنتائج المخيبة لطموح الجماهير العراقية، وله شخصيا، بعد أن كان يأمل أن يحقق المنتخب الوطني تأهلا مباشرا إلى مونديال الدوحة".

وقال زامل إن زيليكو بتروفيتش مساعد أدفوكات القادم من الجبل الأسود سيتولى قيادة المنتخب العراقي في كأس العرب.

ولم يحقق المنتخب العراقي أي فوز في ست مباريات بالمرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وخسر 3-صفر أمام كوريا الجنوبية في الدوحة يوم الثلاثاء الماضي.

ويملك العراق أربع نقاط في المركز قبل الأخير بالمجموعة الأولى، بفارق 12 نقطة عن إيران المتصدرة. ويتأهل أول فريقين من المجموعتين مباشرة إلى كأس العالم، ويحصل صاحب المركز الثالث على فرصة أخرى للتأهل عبر الملحق.

وكان الهولندي المخضرم أدفوكات عُين مدربا للعراق في يوليو تموز خلفا للسلوفيني ستريشكو كاتانيتش.

وتولى أدفوكات تدريب العديد من الأندية كما قاد منتخب هولندا ثلاث مرات إلى جانب منتخبات أخرى من بينها الإمارات وكوريا الجنوبية وبلجيكا وروسيا وصربيا.

وتوج أدفوكات بألقاب الدوري مع أيندهوفن الهولندي ورينجرز الاسكتلندي وزينيت سان بطرسبرج الروسي‭ ‬الذي توج معه أيضا بكأس الاتحاد الأوروبي في 2008.

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