الوداد يفوز على نهضة بركان ويعزز صدارته للدوري المغربي

المصدر: د ب أ

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عزز فريق الوداد صدارته للدوري المغربي لكرة القدم بفوزه على ضيفه نهضة بركان 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في الجولة الثانية عشرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز أولمبيك آسفي على الرجاء 1/ صفر.

وسجل الهدفين مؤيد اللافي في الدقيقة الخامسة وجي مبينزا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الوداد رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد نهضة بركان عند 19 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، فاز أولمبيك آسفي على الرجاء بهدف نظيف سجله حمزة خابا في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

ورفع أولمبيك آسفي رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد الرجاء عند 24 نقطة في المركز الثاني.

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