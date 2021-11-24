النصر السعودي يفسخ تعاقده مع المغربي حمد الله

المصدر: رويترز

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قال النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمس الثلاثاء إنه فسخ تعاقده مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وابتعد حمد الله، الذي يملك الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي، عن الحسابات في النصر في الآونة الأخيرة وفقد موقعه في التشكيلة الأساسية لصالح البرازيلي تاليسكا المنضم من قوانغتشو إيفرجراند الصيني وفينسن أبو بكر مهاجم الكاميرون القادم من بشيكطاش التركي.

وقال النصر في حسابه على تويتر "أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

"ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة".

ولم يكشف النصر عن أسباب فسخ تعاقده مع حمد الله.

وانضم حمد الله (30 عاما) إلى النصر في 2018 بعد مسيرة تضمنت اللعب في أولمبيك أسفي المغربي وألسوند النرويجي وقوانغتشو آر اند إف الصيني والجيش والريان القطريين، وتوج هدافا للدوري السعودي في موسم 2018-2019 بحصيلة قياسية من الأهداف بلغت 35 هدفا ليحطم رقم حمزة إدريس الذي حققه عام 2000 مع الاتحاد.

وسجل حمد الله أكثر من 100 هدف في جميع المسابقات مع النصر، لكن مستواه كان في تراجع منذ الموسم الماضي وفقد في نهاية المطاف موقعه في التشكيلة الأساسية هذا الموسم.

ويحتل النصر المركز التاسع في الدوري السعودي برصيد 14 نقطة من عشر مباريات بعد بداية متواضعة للموسم.

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