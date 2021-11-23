الأهلي يعلن غياب معلول وحسام حسن عن مواجهة سموحة بالدوري المصري

المصدر: د ب أ

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أعلن النادي الأهلي غياب حسام حسن وعلي معلول لاعبا الفريق الأول لكرة القدم عن مواجهة سموحة المقرر إقامتها بعد غد الخميس في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الثلاثاء إن علي معلول أجرى أشعة رنين خلال الساعات الماضية بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة غزل المحلة التي جرت مساء أمس بالدوري المحلي.

وأضاف أن التونسي معلول يعاني من شد خفيف في العضلة الضامة، ويحتاج علاج ما يقرب من أربعة إلى خمسة أيام يغيب خلالها اللاعب عن المران الجماعي.

وأضاف طبيب الأهلي أن حسام حسن، مهاجم الفريق أجرى أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بكدمة في الجزء الخارجي للركبة.

وأوضح أبوعبلة إن حسام حسن يحتاج إلى أسبوع تقريباً يخوض خلاله برنامج تأهيلي يعود بعده للتدريبات الجماعية، خاصة أن الأشعة أثبتت أن مهاجم الفريق لا يعاني من أي آلام أو إصابات أخرى.

وتعرض معلول وحسن للإصابة في مباراة الأهلي وغزل المحلة التي أقيمت أمس وفاز فيها الأهلي 3 / 2 في الجولة الخامسة من الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في مباريته الخمس التي أقيمت بالدوري.



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