الأهلي ينتزع انتصاراً ثميناً في المحلة بأقدام معلوم والزمالك يتعثر بالدوري المصري

المصدر: رويترز

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أحرز علي معلول هدفاً في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لينتزع للأهلي انتصارا ثمينا 3-2 في ملعب غزل المحلة، ويستعيد صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم سريعا أمس الاثنين.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة من خمسة انتصارات متتالية، متصدرا المسابقة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، الذي تصدر مؤقتا بعد فوزه 3-صفر على الشرقية للدخان أمس.

ورفع الزمالك رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث بعد تعادله 1-1 مع البنك الأهلي، فيما ظل المحلة في المركز الرابع بثماني نقاط من خمس مباريات بعدما تلقى الخسارة الأولى هذا الموسم.

وتعادل الزمالك لأول مرة هذا الموسم عندما فرض عليه ضيفه البنك الأهلي الوافد الجديد على المسابقة التعادل، ليحصد النقطة السابعة في المركز التاسع، بينما حقق المصري البورسعيدي فوزه الأول هذا الموسم بانتصاره 3-صفر على مضيفه الجونة.

وسجل محمد مجدي (قفشة) الهدف الأول للأهلي بعد عشر دقائق من البداية عندما تابع تسديدة زميله محمد شريف نحو مرمى أصحاب الأرض.

وضاعف الجنوب افريقي بيرسي تاو النتيجة في الدقيقة 49 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما راوغ اثنين من مدافعي المحلة.

وقلص عبده يحيى الفارق بالدقيقة 57 بتسديدة أرضية من مدى قريب، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما هز أكرم توفيق مدافع الأهلي شباك زميله الحارس محمد الشناوي بالخطأ.

لكن التونسي معلول أطلق ركلة حرة بدلت اتجاهها وسكنت شباك حارس المحلة.

التعادل الأول للزمالك

وفقد الزمالك حامل اللقب نقطتين ثمينتين بتعادله مع البنك الأهلي الذي سجل هدفه بعد 16 دقيقة من البداية عبر محمد هلال الذي أنهي هجمة رائعة بضربة رأس استقرت في مرمى محمد عواد حارس الزمالك.

وأدرك أحمد سيد (زيزو) التعادل للزمالك في الدقيقة 70 من ركلة جزاء إثر لمسة يد من الغاني إسحاق ياكوبو داخل منطقة الجزاء ليتصدر هدافي المسابقة بخمسة أهداف من خمس ركلات جزاء.

ورد القائم الأيمن لمرمى البنك الأهلي تسديدة من مصطفى فتحي بعد مرور ساعة من البداية.

وعاد بيراميدز للانتصارات سريعا بعد تعادله في الجولة الماضية 2-2 مع المصري البورسعيدي ليحقق فوزا كبيرا 3-صفر على ضيفه الشرقية للدخان.

ولا يزال الشرقية للدخان يتذيل ترتيب المسابقة بدون نقاط بعدما تلقى الهزيمة الخامسة على التوالي.

ومنح علي جبر الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 36 من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها محمد حمدي.

وضاعف عبد الله السعيد النتيجة في الدقيقة 47 بتسديدة رائعة من عند حافة منطقة الجزاء.

وجعل إبراهيم عادل النتيجة 3-صفر لبيراميدز في الدقيقة 73 بعد تمريرة بالرأس من المغربي وليد الكرتي ليتابع الكرة داخل المرمى.

وحقق المصري البورسعيدي انتصاره الأول في المسابقة على حساب الجونة، حيث سجل حسن علي الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

وأضاف عمرو مرعي الهدف الثاني في الدقيقة 72 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من محمد عنتر، قبل أن يضيف أحمد حمودي الهدف الثالث في الدقيقة 88.

وتأجلت مباراة سموحة مع طلائع الجيش التي كانت مقررة اليوم باستاد الاسكندرية بسبب سوء حالة الملعب الذي غمرته الأمطار خلال اليومين الماضيين.

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