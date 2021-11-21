الجزائر في كأس العرب بدون محترفيها بأوروبا

المصدر: رويترز

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أعلن مجد بوقرة مدرب، منتخب الجزائر للاعبين المحليين أمس السبت قائمة تضم 23 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس العرب لكرة القدم، التي تنطلق في قطر نهاية الشهر الحالي.

وضمت القائمة لاعبي المنتخب الجزائري المحترفين في البطولات المحلية العربية في ظل غياب المحترفين في أوروبا.

وتضم التشكيلة الحارس المخضرم رايس وهاب مبولحي، لاعب الاتفاق السعودي وزميله أيوب عبد اللاوي ومصطفى زغبة، حارس ضمك متصدر الدوري السعودي أيضا وياسين براهيمي، قائد الريان القطري.

كما استدعى بوقرة مهدي عبيد، لاعب النصر الإماراتي الذي لم ينضم لتشكيلة المنتخب الأول بقيادة جمال بلماضي منذ فترة طويلة.

أما في الهجوم، فشهدت القائمة تواجد كل من بغداد بونجاح، مهاجم السد متصدر دوري نجوم قطر وزميله يوسف بلايلي، مهاجم قطر القطري.

وخاض منتخب الجزائر للمحليين معسكرا مؤخرا في دبي وخسر أمام نيوزيلندا 2-1 وديا.

وتشارك الجزائر في كأس العرب ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات مصر والسودان ولبنان.

وفيما يلي القائمة:

حراس المرمى: رايس مبولحي ومصطفى زغبة ومجادل عبد الرحمن.

مدافعون: مهدي تاهرات وجمال بلعمري وأيوب عبد اللاوي وحسين بن عيادة وعبد القادر بدران ومحمد الأمين توقاي وأيمن بوقرة وإلياس شتي.

لاعبو الوسط: مهدي عبيد وسفيان بن دبكة وزكريا دراوي وجمال مريزق وياسين براهيمي وأمير سعيود.

مهاجمون: بغداد بونجاح ويوسف بلايلي والطيب مزياني وزين الدين بوتمان وهلال العربي سوادني ومروان زروقي.

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