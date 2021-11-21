بارادو وبسكرة يتقاسمان صدارة الدوري الجزائري

المصدر: رويترز

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فاز أتليتك بارادو خارج أرضه 3-1 على نجم مقرة، ليتقاسم صدارة دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم مع اتحاد بسكرة، الذي تلقى أول خسارة هذا الموسم بهزيمته 3-صفر على ملعب اتحاد العاصمة أمس السبت.

وسجل ثلاثية بارادو ياسين تيتراوي وأليان أوكيلو وأحمد نذير بن بوعلي في الدقيقة الثالثة و59 و69 على التوالي، بينما سجل الهدف الوحيد لنجم مقرة ولدي بلحمري في الدقيقة 17.

ورفع بارادو رصيده إلى تسع نقاط من أربع مباريات متساويا مع اتحاد بسكرة المتصدر بفارق الأهداف، بينما ظل رصيد نجم مقرة نقطة وحيدة في مؤخرة الترتيب.

وسجل ثلاثية اتحاد العاصمة بلال بن حمودة في الدقيقتين 15 و21 وإسماعيل بلقاسمي من ركلة جزاء في الدقيقة 83، ليرتفع رصيد الفريق إلى سبع نقاط في المركز الخامس.

وتغلب شباب بلوزداد حامل اللقب 2-1 على ضيفه أولمبي المدية، حيث سجل لأصحاب الأرض سفيان بوشار وإسلام بكير في الدقيقتين 17 و21، فيما أحرز ياسر برباش الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 83.

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس متساويا مع منافسه الذي يحتل المركز الثامن بفارق الأهداف.

وانتهت مباراة جمعية أولمبي الشلف وضيفه نصر حسين داي بالتعادل السلبي، وكذلك تعادل مولودية الجزائر بالنتيجة ذاتها خارج أرضه مع سريع غليزان.

وتقدم مولودية الجزائر للمركز الثالث بثماني نقاط مقابل أربع نقاط لسريع غليزان في المركز 13.

ويحتل أولمبي الشلف المركز 16 بنقطتين مقابل ست نقاط لحسين داي في المركز التاسع.

وعاد شباب قسنطينة بالنقاط الثلاث من ملعب وداد تلمسان بعد فوزه 2-صفر بفضل ثنائية عكاشة حمزاوي في الدقيقتين 47 و58.

ورفع شباب قسنطينة رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع بينما ظل رصيد وداد تلمسان ثلاث نقاط في المركز 14.

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