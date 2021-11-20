تأجيل مباراة أبها والهلال في الدوري السعودي 48 ساعة بسبب نهائي دوري أبطال آسيا

المصدر: د ب أ

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قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، تأجيل مباراة أبها أمام الهلال في الجولة الـ13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي)، لمدة 48 ساعة بسبب نهائي دوري أبطال آسيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" اليوم السبت، فإن المباراة ستقام يوم الأحد 28 نوفمبر بدلا من الجمعة.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن "رابطة الدوري وافقت على تأجيل المباراة بعد طلب إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، وموافقة مسؤولي نادي أبها؛ نظرا لضيق الوقت للزعيم بسبب نهائي دوري أبطال آسيا".

وكان من المقرر أن يواجه الهلال نظيره أبها، في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري، يوم الجمعة المقبل ، أي بعد 3 أيام من النهائي الآسيوي.

ويتقابل، يوم الثلاثاء المقبل، نادي الهلال السعودي مع نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على استاد الملك فهد الدولي.

ويشهد النهائي الآسيوي المرتقب حضورا جماهيريا كاملا؛ وذلك بعد موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قرار الاتحاد السعودي بهذا الشأن، مع المحافظة على بروتوكولات التعامل مع جائحة فيروس كورونا في الاتحاد الآسيوي وفي السعودية.

وكان نهائي دوري أبطال آسيا في السابق يُلعب على مباراتين، ذهابا وإيابا، لكن هذا الموسم سيقام من مباراة واحدة كما حدث الموسم الماضي.

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