ضمك يفوز على الفيحاء ويتصدر الدوري السعودي مؤقتا

المصدر: د ب أ

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فاز فريق ضمك على ضيفه الفيحاء 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، والتي شهدت أيضا فوز الطائي على الفتح بذات النتيجة.

ويدين ضمك بالفضل في هذا الفوز للاعبه فاروق شافعي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.

وشهدت هذه المباراة طرد باناغيوتيس تاختيدس لاعب الفيحاء في الدقيقة 21.

ورفع ضمك رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، وتوقف رصيد الفيحاء عند 17 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية، فاز الطائي على الفتح بهدف نظيف سجله أمير سعيود في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الطائي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد الفتح عند 12 نقطة في المركز العاشر.

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