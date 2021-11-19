الفرنسي ديديه جوميز مدربا لمنتخب موريتانيا

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم اليوم الجمعة أنه عين الفرنسي ديديه جوميز دي روسا مدربا جديدا للمنتخب الأول للبلاد قبل كأس أمم افريقيا التي ستنطلق في يناير المقبل في الكاميرون.

وبدأ جوميز دي روسا مسيرته التدريبية في صفوف أندية للهواة في فرنسا قبل العمل مع عدة أندية أفريقية في مصر والكاميرون والجزائر رواندا والسودان وتنزانيا وغينيا طوال الأعوام التسعة الأخيرة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها جوميز دي روسا (52 عاما)تدريب منتخب وطني.

ويتولى جوميز دي روسا تدريب منتخب موريتانيا خلفا للاعب الفرنسي الدولي السابق كورنتان مارتنز الذي استمر في المنصب طوال سبعة أعوام وحقق مع الفريق نتائج فاقت التوقعات عندما قاده للتأهل لنهائيات كأس أمم افريقيا لأول مرة في 2019.

ورغم أنه قاد الفريق للتأهل للبطولة للمرة الثانية على التوالي في مارس الماضي إلا أنه أقيل من منصبه في أكتوبر بسبب سوء النتائج في تصفيات كأس العالم.

وأول مهمة لجوميز دي روسا ستكون في كأس العرب في قطر في وقت لاحق من العام الجاري.

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