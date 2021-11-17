عبد الله السعيد يعود إلى صفوف بيراميدز في مواجهة المصري البورسعيدي

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي بيراميدز اليوم الأربعاء جاهزية عبد الله السعيد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، لمواجهة المصري البورسعيدي المقررة بعد غد الجمعة في المرحلة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكان عبد الله السعيد قد غادر معسكر المنتخب المصري بداعي الإصابة قبل مواجهة الجابون التي انتهت بفوز مصر 2 / 1 أمس الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كاس العالم 2022.

وذكر نادي بيراميدز عبر مركزه الإعلامي اليوم الأربعاء أن إيهاب جلال المدير الفني أعلن قائمة الفريق التي دخلت معسكرا مغلقا وعلى رأسها عبد الله السعيد .

وضمت القائمة 23 لاعبا هم شريف إكرامي ومهدي سليمان وعبد الرحمن أيمن وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وأسامة جلال وأحمد سامي ومحمد حمدي وأحمد فتحي وعمر جابر وإيريك تراوري ورمضان صبحي وأحمد توفيق ونبيل دونجا وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد ووليد الكرتي وإبراهيم عادل ومحمود صابر وعبد الله مجدي ومحمود وادي وفخر الدين بن يوسف ودودو الجباس.

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