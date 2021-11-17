تونس تهزم زامبيا وتبلغ الدور الحاسم في تصفيات كأس العالم

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهلت تونس إلى الدور الحاسم في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم بعد فوزها 3-1 على زامبيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية الثلاثاء.

وافتتح عيسى العيدوني التسجيل لتونس في الدقيقة 17 وأضاف محمد دراجر الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 31.

وعزز الظهير الأيسر علي معلول تفوق تونس بإحراز الهدف الثالث من تسديدة رائعة قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وقلص فاشون ساكالا الفارق لزامبيا عندما نفذ ركلة جزاء حصل عليها وردها فاروق بن مصطفى حارس تونس أمام المهاجم ليسددها في سقف الشباك في الدقيقة 80.

وحسمت تونس التأهل بالحفاظ على صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة حيث يتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى الدور الحاسم في التصفيات.

ويقام الدور الحاسم بمشاركة عشرة منتخبات، حيث تقام خمس مواجهات فاصلة، وتتأهل المنتخبات الفائزة مباشرة إلى كأس العالم.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز