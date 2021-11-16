ألفا شرطي لتأمين مباراة الجزائر وبوركينافاسو في تصفيات المونديال

المصدر: د ب أ

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قالت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر إن 2000 شرطي سيقومون بتأمين المباراة، التي يلتقي فيها المنتخب الجزائري مع ضيفه منتخب بوركينافاسو ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 والمقرر لها اليوم الثلاثاء.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان نشرته في موقعها الرسمي أنها وضعت كل الترتيبات اللازمة لإنجاح هذا الحدث من خلال تسخير فرق شرطية راكبة وأخرى راجلة للسهر على توفير السلامة المرورية وحماية الأشخاص والممتلكات قبل، أثناء وبعد المباراة.

وأضافت أن مصالح الأمن الوطني ستحاول توفير وضمان الانسيابية المرورية عبر كل الطرق المؤدية إلى ملعب الشهيد "مصطفى تشاكر" بالبليدة ومحيطه، وكذلك عبر المحطات البرية ومحطات النقل عبر السكك الحديدية، إلى جانب تأمين الأماكن المخصصة لركن السيارات.

ودعا البيان الجماهير إلى الالتزام بإجراءات البروتوكول الصحي مع تقديم تذكرة المباراة مرفقة بالجواز الصحي وبطاقة الهوية للدخول إلى الملعب.

يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي للعبة سمح بحضور 14 ألف مشجع لمباراة الجزائر و بوركينافاسو، والتي يتعين فيها على الفريق الجزائري تحقيق الفوز أو التعادل لضمان التأهل للدور النهائي من تصفيات المونديال.

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