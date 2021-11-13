الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن إطلاق النسخة الأولى من دوري السيدات

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، في خطوة تأتي ضمن الخطة الزمنية التي وضعها الاتحاد في إطار برنامج دعم كرة القدم النسائية منذ عام 2017.

وسيقام الدوري، الذي ينطلق في 22 نوفمبر الجاري على مرحلتين من خلال دوري المناطق في مرحلته الأولى بمشاركة 16 فريقا، وستقام مبارياته في ثلاث مدن هي الرياض وجدة والدمام، بتواجد ستة فرق من كل منطقة (باستثناء الدمام أربعة فرق) للعب بنظام الدوري من دورين.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

ومن جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل إلى أن هذا الإعلان يعد لحظة هامة في مسيرة الاتحاد، لافتا إلى أن تدشين أول دوري رسمي في المملكة كان واحدا من أهداف الاتحاد عند تدشين إدارة خاصة بكرة القدم النسائية.

وأضاف المسحل في التصريحات التي نشرها الاتحاد السعودي بموقعه على الإنترنت اليوم السبت :"اليوم نعيش هذه اللحظة التي تحققت بفضل من الله ثم الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة لجميع القطاعات وتحديدا في قطاع كرة القدم".

وأوضح المسحل أنه جرى الانتهاء من إعداد جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالدوري، مؤكدا حرص الاتحاد على تطبيقها والالتزام بها لما تمثله هذه النسخة من أهمية في مسار كرة القدم النسائية السعودية، متمنيا التوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولة".

وتقدمت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي مدير إدارة الكرة النسائية لمياء بن بهيان بجزيل الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على الدعم والاهتمام اللامحدود الذي تحظى به كرة القدم النسائية.

وقالت بن بهيان :"لا يمكن وصف هذه اللحظة التي نعيشها اليوم من خلال تحول حلم الدوري السعودي للسيدات إلى واقع، فنحن نحظى بدعم لامحدود من قيادتنا الرشيدة وعلى ضوء هذا الدعم، نسير اليوم بخطى ثابتة وفق استراتيجية طموحة نتشارك فيها جميعا الشغف والطموح والهمة للارتقاء بكرة القدم النسائية والوصول بها لأعلى المستويات".

وأضافت :"عملنا منذ اليوم الأول في إدارة كرة القدم النسائية، والتي بدأت بإشراف من سعادة الأستاذة أضواء العريفي، والتي بذلت جهدا كبيرا ومؤثرا لإتمام خطوة تكوين أول دوري نسائي بشكل خاص، ودعم كرة القدم النسائية بشكل عام".

وتشمل قائمة الأندية الستة عشر المشاركة من المناطق الثلاث، التحدي وسما والهمة والسهام الزرقاء واليمامة (الوسطى) والعاصفة ونسور جدة واتحاد القوة والكرة المشتعلة والليث الأبيض (الغربية) وشعلة الشرقية والمملكة النسائي والواحة واتحاد النسور (الشرقية).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز