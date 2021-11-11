تعادل العراق وسوريا في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022

المصدر: د ب أ

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تعادل المنتخب العراقي مع نظيره السوري 1 / 1، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى لتصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتقدم عمر السومة للمنتخب السوري في الدقيقة 79، قبل أن يدرك أمير العماري التعادل للعراق في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.

وحقق المنتخب العراقي التعادل الرابع له في خمس مباريات خاضها حتى الآن في مشوار التصفيات، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع.

على الجانب الأخر حصد المنتخب السوري النقطة الثانية له في مشوار التصفيات، لكنه مازال يتذيل ترتيب المجموعة.



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