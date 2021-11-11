اتحاد كرة القدم المصري يطلب تعديل قائمة منتخبه لكأس العرب

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم طلبا للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب المقررة في قطر، بإجراء تعديل على القائمة المبدئية لمنتخب مصر في البطولة، والتي سيتم اختيار القائمة النهائية منها يوم 19 من نوفمبر الجاري.

وذكر اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الخميس أن طلبه يأتي لتفادي تضارب المواعيد بين البطولة والكونفدرالية الأفريقية التي يخوض خلالها ناديا بيراميدز والمصري مباراتين يوم الخامس من ديسمبر المقبل.

وأوضح الاتحاد أن الناديين سيكونا بحاجة خلال المباراتين إلى عدد من اللاعبين المنضمين إلى قائمة المنتخب بالبطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

ويلتقي المصري البورسعيدي مع فريق ريفرز يونايتد النيجيري كما يلتقي بيراميدز مع اس مانيما يونيون الكونغولي في دور الـ32 مكرر من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (كأس الكونفدرالية) في نسخة موسم 2021 / 2022.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب أحد أيام 26 أو 27 أو 28 من شهر نوفمبر الجاري على أن تقام مباريات الإياب أحد أيام الثالث أو الرابع أو الخامس من ديسمبر المقبل.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز