اتحاد الكرة السعودي ينوي فتح سقف رواتب اللاعبين

المصدر: د ب أ

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ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيعلن نهاية الأسبوع المقبل قرارا بفتح سقف رواتب اللاعبين السعوديين المحترفين، وعدم تحديده بأي مبلغ.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية في عددها الصادر اليوم، إن مصادر خاصة كشفت لها أن ياسر المسحل، رئيس اتحاد كرة القدم، عرض على أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مقترح فتح سقف رواتب اللاعبين.

ويتضمن المقترح منح الاتحاد الوقت لتنسيق الآلية مع بنود شهادة الكفاءة المالية، ووضع بنود صارمة في حق الأندية التي تتراكم عليها ديون كبيرة جراء فتح سقف الرواتب للاعبين السعوديين المحترفين.

وجاء المقترح لعدم اتفاق الأندية على المقترحات الثلاثة التي قدمتها لجنة الاحتراف قبل انطلاق الموسم، منها إلغاء السقف المالي الأعلى للعقود بعد إنشاء لجنة الكفاءة المالية والتنظيمات ذات الصلة بالرقابة المالية على الأندية المرتبطة بها.

وأشارت المصادر إلى أن القرار سيعلن بعد انتهاء لاعبي المنتخب السعودي من مهمتهم، حيث سيخوض المنتخب مباراتين أمام أستراليا وفيتنام في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

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